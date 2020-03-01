Погода
+2оС / Завтра: +4

$ 65,47 р

€ 71,28 р

2:04
02.03.2020г.

Белозерцев принял участие в совещании под руководством зампреда правительства РФ

01.03.2020, 15:47

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Как сообщает пресс-центр облправительства, темой совещания в режиме видеоконференцсвязи стала реализация в 2020 году нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Ввод в эксплуатацию жилья в регионах – на особом контроле. Желательно в 2020 году в каждом субъекте увеличить его на 5-10% и создать хороший задел на 2021 и последующие годы. Мы должны выполнить план по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья в 2024 году», - поставил задачу Марат Хуснуллин.

Кроме того, он призвал быстрее сдавать в эксплуатацию капитальные объекты строительства, работы на которых были начаты в прошлые годы.

В Пензенской области в 2019 году в эксплуатацию ввели 837 тысяч кв метров жилья, это 126,3% к уровню прошлого года. Высокий показатель обеспечил региону первое место в ПФО и восьмое – в России по темпам ввода жилья.

До конца 2020-го в Пензенской области планируется построить детскую поликлинику в Городе Спутнике на 500 посещений в смену, добавили в облправительстве.

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/natsionalnye-proekty/218928/
Читайте также:
В Пензенскую область за 5 лет переселилось 8 тыс. уроженцев ближнего зарубежья
23:28
В Пензе прошел профориентационный фестиваль «Навигатор»
20:11
Поделиться

ЭКСКЛЮЗИВ

Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
подробнее
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
подробнее
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
подробнее
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
подробнее
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
подробнее
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
подробнее
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
подробнее
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
подробнее
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
подробнее
Навязчивая реклама по телефону незаконна
подробнее
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
подробнее
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
подробнее
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
подробнее
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
подробнее
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
подробнее
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
подробнее
Быть мамой: три истории о материнстве
подробнее
Тест: Что ты знаешь о вкладе пензенцев в Великую Победу?
подробнее
Готовимся к Масленице с ребенком. 5 вариантов украшения блинов
подробнее
Тест: Хорошо ли ты знаешь культуру Пензы?
подробнее
#Вызовпринят: Пензенцы увлеклись детским флешмобом
подробнее
Тест: Эти 10 мест Пензы не узнают 83,6% горожан
подробнее
Тест: Узнай улицы Пензы по старым фото
подробнее
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
Быть мамой: три истории о материнстве
Тест: Что ты знаешь о вкладе пензенцев в Великую Победу?
Готовимся к Масленице с ребенком. 5 вариантов украшения блинов
Тест: Хорошо ли ты знаешь культуру Пензы?
#Вызовпринят: Пензенцы увлеклись детским флешмобом
Тест: Эти 10 мест Пензы не узнают 83,6% горожан
Тест: Узнай улицы Пензы по старым фото

Loading…