Белозерцев принял участие в совещании под руководством зампреда правительства РФ

Как сообщает пресс-центр облправительства, темой совещания в режиме видеоконференцсвязи стала реализация в 2020 году нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Ввод в эксплуатацию жилья в регионах – на особом контроле. Желательно в 2020 году в каждом субъекте увеличить его на 5-10% и создать хороший задел на 2021 и последующие годы. Мы должны выполнить план по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья в 2024 году», - поставил задачу Марат Хуснуллин.

Кроме того, он призвал быстрее сдавать в эксплуатацию капитальные объекты строительства, работы на которых были начаты в прошлые годы.

В Пензенской области в 2019 году в эксплуатацию ввели 837 тысяч кв метров жилья, это 126,3% к уровню прошлого года. Высокий показатель обеспечил региону первое место в ПФО и восьмое – в России по темпам ввода жилья.

До конца 2020-го в Пензенской области планируется построить детскую поликлинику в Городе Спутнике на 500 посещений в смену, добавили в облправительстве.