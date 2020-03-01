В Пензе состоялся запуск оборудования для производства обоев

Как сообщает пресс-центр облправительства, выход девятицветной обойно-печатной линии на полную мощность позволит компании увеличить объем продукции с 23 млн до 30 млн кусков в год. Дополнительно было создано 20 рабочих мест. Реализация инвестпроекта обошлась в 325 млн рублей.

«Только за 2019 год объем производства на вашем предприятии составил более 14 миллиардов рублей. На заводе работает прекрасный коллектив, выплачивается достойная заработная плата», - отметил глава региона.