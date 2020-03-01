Педагог из Пензы выложила фото, где ее целует Егор Крид

1 марта преподаватель лицея современных технологий управления №2 Алла Степанова в соцсети «ВКонтакте» опубликовала фотографии со своим бывшим учеником – известным рэпером, уроженцем Пензы Егором Кридом.
«Замечательная встреча с любящим учеником!» - подписала она снимки.
Пост был опубликован днем 1 марта, из чего можно предположить, что Егор Крид наведывался в Пензу совсем недавно. На фото певец обнимает и нежно целует в щеку свою наставницу.
Также он оставил ей несколько автографов с пожеланиями на память, в одном из которых, судя по всему, допустил орфографическую ошибку.
Пользователей соцсети эти снимки умилили.
«Как мило. Такая благородная профессия - педагог, наставник. Мальчик вырос и благородство в нем тоже. Молодцы какие, приятно смотреть на вас!» - написал в комментариях подписчик Аманор.
Напомним, ранее информагентство писало о том, как Егор Крид прогулялся по Нижнему Новгороду в маске.