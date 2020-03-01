Педагог из Пензы выложила фото, где ее целует Егор Крид

«Замечательная встреча с любящим учеником!» - подписала она снимки.

Пост был опубликован днем 1 марта, из чего можно предположить, что Егор Крид наведывался в Пензу совсем недавно. На фото певец обнимает и нежно целует в щеку свою наставницу.

Также он оставил ей несколько автографов с пожеланиями на память, в одном из которых, судя по всему, допустил орфографическую ошибку.

Пользователей соцсети эти снимки умилили.

«Как мило. Такая благородная профессия - педагог, наставник. Мальчик вырос и благородство в нем тоже. Молодцы какие, приятно смотреть на вас!» - написал в комментариях подписчик Аманор.

Напомним, ранее информагентство писало о том, как Егор Крид прогулялся по Нижнему Новгороду в маске.