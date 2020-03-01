Пенза встречает весну: горожане отмечают Масленицу в центральном парке

Сегодня в городе шумно - Пенза провожает зиму. Масленичные гуляния традиционно проводятся во всех городских парках. Самый масштабный праздник, знаменующий встречу зимы и весны, проходит в парке имени Белинского. В первый весенний день здесь пахнет свежеиспеченными блинами, со сцены звучат веселые народные песни, а по тропинкам прогуливаются девушки в национальных нарядах.

Вся территория парка охвачена духом первого праздника весны. Между дорожками - яблоку негде упасть: отмечать Масленицу в центральный парк горожане приехали из разных районов.

В самом начале праздника люди стекаются к площадке с угощениями. В парке в честь праздника - настоящий пир. Пензенцам предлагают не только традиционные масленичные блины, но и выпечку, мясные блюда, сладости. Такое разнообразие яств на седьмой день Масленицы свойственно современному празднику. В прежние времена люди также накрывали праздничные столы, но, согласно некоторым источникам, большие пиршества не были характерной особенностью этого дня.

Чуть дальше, неподалеку от касс, в этом году расположилась площадка с традиционной масленичной забавой - высоким столбом. И всегда находятся те, кто готов покорить вершину. Сегодняшний день не стал исключением.

Стоит отметить, что в старину покорение столба было не просто развлечением, а имело особый смысл - оно означало прохождение нескольких ступеней просвещения. Наши предки верили, что человек пробирался с нижнего этапа, который располагается на земле, к миру духов - его символизировала вершина столба.

Сейчас лазание по столбу стало просто любопытным зрелищем, но популярности своей ни капли не растеряло.

Ну и самая любимая, центральная площадка праздника - это, конечно же, место, где располагается чучело Масленицы. Это – еще и главная фотозона праздника. С чучелом фотографируется каждый второй гость парка.

Для славян сожжение чучела Масленицы означало толчок для возрождения плодоносных сил.

Современные люди к традициям относятся по-разному, но, как бы то ни было, Масленица для многих остается важным праздником, который невозможно пропустить.

Пензячка Полина пришла на праздник с друзьями. Девушка признается, что деталями даты никогда особенно не интересовалась, но масленичная атмосфера ей всегда нравилась.

«Масленица - это очень объединяющий праздник. Все вокруг становятся более открытыми, дружелюбными. Люди гуляют, наслаждаются общением. Это же здорово! Правда, на сожжение чучела мне всегда немного грустно смотреть - его все-таки делали, старались. В этом году какая красивая Масленица получилась. А вот традиция печь блины мне очень по душе. Традиционно на масленичной неделе навещаю маму - она готовит невероятные блинчики», - рассказала девушка.

А вот горожанка Светлана на Масленицу в парк пришла с племянником. Женщине хочется, чтобы мальчик больше знал о народных традициях.

«Они теперь все больше мультики смотрят, да по игровым зонам ходят. Это неплохо, конечно, но как же время с семьей, игры на воздухе? Вот мы сюда пришли сегодня, а он о празднике почти и не знает ничего. Спрашивал обо всем, ему все было интересно. У чучела в восторге замер! Наверное, на сожжение не останемся. Купила ему тут рукодельную домашнюю Масленичку. Все-таки дети - и есть дети. Если их водить, рассказывать им все, они будут интересоваться», - отметила она.

Масленица в парке проводится каждый год. За многие годы, несмотря на появление множества других праздников и развлечений, праздник весны всегда собирает очень много людей. А это значит, что, несмотря на все перемены, традиция будет жить.

Напомним, 29 февраля в селе Радищево состоялось областное празднование Масленицы с участием губернатора Ивана Белозерцева. Посмотреть большой фоторепортаж с мероприятия можно ЗДЕСЬ.

О местах, где в Пензе сегодня празднуют Масленицу, почитать можно, перейдя по этой ссылке.

Материал подготовила Виктория Сысоева