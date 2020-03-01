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05.03.2020г.

Пантюшов прокомментировал инициативу о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести»

05.03.2020, 08:11

Председатель областного отделения общественной организации «Русское географическое общество» Игорь Пантюшов рассказал, почему, по его мнению, Пенза достойна звания «Город трудовой доблести».

По мнению Игоря Пантюшова, у Пензы – большие шансы получить звание «Города трудовой доблести», нужно только это правильно преподнести и подготовить документы с достоверными фактами, пишет РИА ПО.

«В Пензе ковалось оружие Победы – это мы все знаем. «Катюши» – знаменитые, легендарные – производились здесь. Нельзя оставить без внимания и знаменитый Сурский рубеж, который строили и стар, и млад, чтобы враг не прошел в случае прорыва обороны Москвы», - сказал председатель пензенского отделения РГО.

Сурский оборонительный рубеж строили по побережью нескольких рек, в том числе он проходит через Пензенскую область. В его строительстве приняли участие более 100 тысяч местных жителей под руководством военнослужащих 6-й саперной армии.

«Наш город не был оккупирован, не находился на линии фронта, но был от нее недалеко. И все работали на нужды фронта, каждое предприятие носило оборонный характер, работало на оборону», - отметил Игорь Пантюшов.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться городам страны, жители которых внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Ранее губернатор Иван Белозерцев поручил готовить документы, необходимые для присвоения Пензе этого звания.

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