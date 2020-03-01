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06.03.2020г.

Котов: Пенза в годы войны стала крупным пунктом промышленной эвакуации

06.03.2020, 08:01

Председатель федерации профсоюзов региона Николай Котов рассказал, почему он считает, что Пенза достойна почетного звания «Города трудовой доблести».

«Я от имени всех членов и ветеранов пензенского профсоюзного движения заявляю: мы считаем, что Пенза однозначно достойна того, чтобы носить звание «Город трудовой доблести», так как наш город внес значительный вклад в дело Победы», - подчеркнул Николай Котов в беседе с журналистами информагентства.

Он отметил, что до войны в Пензе действовали два крупных военно-промышленных предприятия. Это завод им. М.В. Фрунзе (ЗИФ), где изготавливали взрыватели для артиллерийских снарядов, и завод №163 (позднее – ПО «Эра»), выпускавший комплектующие для боевой авиации. В военное же время регион стал крупным пунктом промышленной эвакуации. Сюда в первые годы войны эвакуировали почти полсотни заводов из Москвы, Ленинграда, Симферополя, Воронежа, Харькова, Орла, Курска, Калинина и т.т.

«В помещении бисквитной фабрики (сейчас – завод «Пензмаш») расположилось оборудование Харьковского машиностроительного завода, и в конце 1941 года началось производство реактивных минометов М-8 – легендарных «Катюш». Именно благодаря им во время войны был популярен дополнительный куплет в песне «Катюша». Пензенские заводы изготавливали мины, авиабомбы, артиллерийские снаряды. Из нашего региона на фронт отправлялись детали военных самолетов, шинельное сукно, валенки, лыжи», - рассказал председатель федерации профсоюзов региона.

По его словам, жители Пензенской области внесли в фонд обороны 129 млн рублей, 4,5 кг золота и около 39 кг серебра. На средства, собранные в Пензенской области, построили подводную лодку, два торпедных катера, танковую колонну и 39 авиационных эскадрилий.

В 1985 году вклад Пензы в Победу был отмечен присвоением высокой награды - ордена Трудового Красного знамени, добавил Николай Котов.

Ранее губернатор Иван Белозерцев в соцсети «ВКонтакте» призвал жителей региона поддержать инициативу о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести». Он напомнил о том, что 1 марта президент России подписал закон о звании «Город трудовой доблести». Оно будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

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