Пензенцы борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Самаре

6 марта в Самаре стартует первый основной день регионального полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» (18+) - проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В нем принимают участие представители Пензенской области. За ходом конкурса на площадке полуфинала будет следить журналист информационного агентства «Пенза-Пресс».

В первый соревновательный день тех, кто по результатам дистанционного тестирования прошел в полуфинал (напомним, было подано более 21 тыс. заявок, но прошло лишь 115 участников), ждут оценочные мероприятия, мастер-классы. А 7 марта им предстоит презентовать собственные проекты в сфере туризма.

Отметим, что Пензенская область вошла в число 21 региона, представители которых примут участие в полуфинале «Волга-Волга». На кону - возможность получить в наставники знаменитых рестораторов, отельеров, управленцев в индустрии гостеприимства, а также гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

Итоги будут подведены на торжественном закрытии 7 марта. За выступлением представителей Пензенской области будет следить ИА «Пенза-Пресс». Мы будем оперативно информировать читателей обо всем происходящем на площадках, следите за обновлениями на сайте.

Тем, кто пройдет в финал «Мастеров гостеприимства», ждет финал, который пройдет на втором форуме «Россия – страна возможностей» в Москве на ВДНХ с 19 по 23 апреля (18+).