Врач Татьяна Батракова рассказала о формуле здорового образа жизни

Завотделом Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова рассказывает о формуле здорового образа жизни.

«Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни человека, направленный на предупреждение возникновения и развития неинфекционных заболеваний и характеризующийся исключением или сокращением действия поведенческих факторов риска».

Такое определение ЗОЖ дано в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 января 2020 года №8 «Об утверждении стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

Понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) изменяется с каждым новым поколением, вступая в корреляцию с опасностью развития определенных заболеваний и с изменением менталитета населения. Например, в годы высокой инфекционной заболеваемости, ЗОЖ обозначал лишь соблюдение элементарных правил гигиены. Сейчас понятие ЗОЖ многогранное. В настоящее время наблюдается эпидемия неинфекционных заболеваний, которые являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения как в мире, так и в Российской Федерации. К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, хронические болезни органов дыхания и сахарный диабет. Основой профилактики и контроля неинфекционных заболеваний является здоровый образ жизни, направленный на предупреждение возникновения и развития неинфекционных заболеваний и сокращением действия поведенческих факторов риска, которые вошли в формулу ЗОЖ.

Современная формула ЗОЖ для каждого взрослого человека выглядит так:

- отказ от курения,

- отсутствие чрезмерного потребления алкоголя,

- ежедневное употребление не менее 400 грамм овощей и фруктов, потребление соли - не более 5 грамм в сутки и др;

- достаточная физическая активность - более 30 минут ежедневно.

К сожалению, не все люди соблюдают самые простейшие, обоснованные наукой, нормы ЗОЖ. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета. Третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов.

Важным звеном формулы ЗОЖ является искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей.

Несмотря на то, что распространенность курения, в том числе среди подростков, ежегодно снижается (с 39,4% в 2009г. до 30,9% в 2016г.), она все еще остается критически высокой.

Составляющей ЗОЖ является рациональное питание. Когда об этом идет речь, следует помнить о двух основных законах, нарушение которых опасно для здоровья. Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии. То есть, если мы потребляем пищи больше, чем расходуем - мы полнеем. Второй закон - соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям организма в пищевых веществах. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в организме, а поступают только с пищей. Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни.

Не менее важным принципом здоровья является физическая активность. Каждый здравомыслящий человек хочет быть сильным, выносливым, ведь хорошее физическое здоровье всегда является залогом успешной карьеры, учебы или плодотворной работы. К сожалению, не каждый человек может похвастаться прекрасными природными данными и отличным здоровьем. Благодаря занятиям физической культуры происходит укрепление физического здоровья, а также избавление от различных заболеваний и закаливание организма. Но для этого необходимо систематическое и регулярное выполнение определенных физических упражнений, соблюдение здорового режима и образа жизни.

Польза от занятий спортом не подлежит сомнению - подтягиваются мышцы, снабжается кровью лучше кожа, сжигаются лишние калории. Таким образом, улучшается общее состояние здоровья и человек выглядит молодо и красиво.

Необходимым принципом ЗОЖ является и позитивный настрой.

Неумение бороться со стрессом может привести к развитию тревожных и депрессивных состояний, которые влияют на развитие различных психосоматических заболеваний, снижают качество жизни и приводят к длительной нетрудоспособности. Поэтому хорошее настроение благоприятно для здоровья и «очень важно буквально заставлять себя быть позитивным и энергичным», советует главный внештатный специалист Минздрава России Оксана Драпкина.