В Пензе на вокзале будут показывать фильмы об истории искусства

«Возьми в дорогу красоту». Так называется новый совместный проект (0+) картинной галереи имени Савицкого и руководства вокзала станции «Пенза-1».

В зале пригородного сообщения посетителей встречают «Девочки-сестры» Ивана Макарова. Перед презентацией полотна зрителям предлагают просмотреть 12-минутный фильм о картине и ее создателе.

«Многие впервые услышат об Иване Макарове, увидят эту картину и фильм о ней. Узнают, кем был отец художника Кузьма Макаров, как они вместе с сыном расписывали Спасский собор. Зрители окунутся в историю искусства и увидят одну из лучших работ академика живописи», - сказал директор Пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Ожидается, что в список картин, которые будут демонстрировать пассажирам, войдут еще четыре работы. Пока такие показы будут проходить в тестовом режиме - раз в неделю. В планах у руководителей проекта - увеличить количество выставок до одной-двух в течение дня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.