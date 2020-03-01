Историки рассказали, почему Пенза во время войны не подвергалась бомбежке

Эта страница истории Пензенского региона лишь недавно открылась краеведам. В начальный период войны над областным центром не раз летали самолеты со свастикой, но на Пензу за всю Великую Отечественную войну не упала ни одна вражеская бомба. Какие объекты интересовали вражескую авиацию и почему советские зенитки не сбили ни одного вражеского самолета? Ответ на эти вопросы попыталась найти съемочная группа телеканала «Экспресс».

Подлинник газеты «Сталинское знамя», хранящийся в областном госархиве, - один из ценнейших документов об истории Пензенской области в дни Великой Отечественной войны. Там печатались военные сводки, письма красноармейцев, информация местного комитета обороны, но можете сколько угодно листать пожелтевшие от времени страницы и будьте уверены, что не встретите снимков Пензы в годы войны.

«В газетах периода 1941-1945 годов чаще всего публиковались фотографии фронтовиков или передовиков производства. Также просто перепечатывались страницы ТАСС», - рассказал главный методист Государственного архива Пензенской обалсти Максим Буряков.

Зато краеведам хорошо знаком другой, лишь недавно получивший известность источник. Пензу в годы войны фотографировали, и не раз. Этим занимались самолеты-разведчики гитлеровской Германии «Юнкерс-88D». Они кружили над населенными пунктами и фотографировали стратегические объекты.

По воспоминаниям старожилов, в Пензе в начальный период войны стояли зенитные орудия. Одно - на улице Карла Маркса, на территории Ботанического сада, другое - там, где сейчас находятся корпуса Пензенского государственного университета. Зенитки, при появлении вражеских самолетов, открывали огонь, но у них не было шансов сбить немецкие разведчики: самолеты летали на высоте 7000 метров и были попросту недосягаемы для советских орудий.

«Их самолеты издавали ноющий, тревожный и неприятный звук. Он отличался от наших аппаратов», - рассказала жительница Пензы Валентина Холкина.

Она в войну была еще ребенком, но хорошо помнит день, когда мама внезапно схватила ее и выбежала на улицу.

«Мама держала меня на руках, а двое старших братьев стояли рядом, и мы слышали гул самолета. Она сказала, что это летит немец, и он может сбросить бомбу», - сказала Валентина Холкина.

Гитлеровцы знали, какие пензенские предприятия работают на фронт. Вот почему «Юнкерсы» безошибочно выходили на цель. На одном из фото сразу угадывается река Сура, остров Пески, юго-западнее - «Пензмаш». Есть еще более детальные снимки. На каждом немцы указывали координаты, время съемки и высоту. Наносились обозначения важных объектов - электростанции, котельные, бензохранилища, цеха и мосты.

Летали гитлеровские разведчики и над станциями Селикса и Пачелма. Они фотографировали Кузнецк и Сердобск, но самым популярным местом для съемки был все-таки «Пензмаш»: ведь там выпускались комплектующие и ракеты для знаменитых «Катюш». Завод в годы войны напоминал осажденную крепость, все ради того, чтобы не допустить проникновения диверсантов. Случись такое, последствия были бы катастрофическими.

«Представьте, что будет, если провести диверсию на заводе, который напичкан взрывчатыми веществами. Все было бы снесено просто-напросто, а также было бы неминуемо огромное количество человеческих жертв», - отметил председатель Совета ветеранов УФСБ РФ по Пензенской области Борис Пузаков.

Местные власти не делали тайну из угрозы воздушного авианалета. Вот почему в газетах регулярно появлялись статьи, где рассказывалось, как потушить зажигательную бомбу или как соблюдать светомаскировку.

В 1943 году, перед началом Курской битвы, немцы разбомбили оборонные заводы Ярославля, Саратова и Горького. Пензу их участь миновала. По мнению историков, враг недооценил значение местных оборонных предприятий.

«Уникальность Пензы - в том, что мы можем быть внешне неприметными, не производим ничего глобального, но поставляем вещи, без которых ничего не летает, не стреляет и не ездит. Думаю, что немцы в этом просчитались», - сказал истории из Заречного Виктор Кладов.

Последний раз самолет с крестами кружил над Пензой в августе 1943-го. А когда линия фронта начала сдвигаться на запад, «Юнкерсы» оказались не в состоянии преодолеть такое большое расстояние. В следующий раз пензенцы увидели немцев уже после войны. На территорию региона привезли пленных. Те, кого еще недавно называли покорителями Европы, строили мосты, дороги и возводили промышленные здания, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.