Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 66,0784 р

€ 73,7369 р

14:11
05.03.2020г.

Губернатор осмотрел обновленный пункт полиции в Чемодановке

04.03.2020, 23:31
В селе Чемодановка после капитального ремонта открыли пункт полиции. В нем будут служить 13 сотрудников. Обратиться к ним за помощью теперь могут не только жители Чемодановки, но и соседних сел. Обновленный пункт полиции осмотрел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Пункт полиции открылся том же здании, но работа у сотрудников правоохранительных органов теперь будет выстроена абсолютно по-другому: пока здание ремонтировали, они знакомились с новым оборудованием и изучали программы.

«Обновили пункт, что позволит сотрудникам осуществлять исполнение трудовых обязанностей в более комфортных условиях. Кроме того, получили несколько единиц нового автотранспорта, полностью обновлена компьютерная и оргтехника. В настоящее время она подключена ко всем базам, которые используются в деятельности правоохранительных органов, что упростит их работу», - рассказал начальник отдела МВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Работать в пункте полиции теперь будут не шесть, а 13 человек. Это участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска. В зону их ответственности будет входить не только территория Чемодановки, но и близлежащих сел: Кижеватово, Степановки, Лопуховки и Лопаток.

Иван Белозерцев пообщался с сотрудниками, а также с начальником регионального управления МВД Сергеем Щеткиным. Во время беседы представители правоохранительных органов отметили, что число таких пунктов должно расти, а также предложили губернатору рассмотреть варианты обустройства опорных участковых пунктов в новостройках. Губернатор поддержал идею, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
В Пачелме могила Героя Советского Союза стала муниципальной собственностью
12:47
Лидин поздравил 80-летнюю сердобчанку с юбилеем
12:20
Поделиться

Эксклюзив

Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
Быть мамой: три истории о материнстве
Тест: Что ты знаешь о вкладе пензенцев в Великую Победу?
Готовимся к Масленице с ребенком. 5 вариантов украшения блинов
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
Быть мамой: три истории о материнстве
Тест: Что ты знаешь о вкладе пензенцев в Великую Победу?
Готовимся к Масленице с ребенком. 5 вариантов украшения блинов

Loading…