Губернатор осмотрел обновленный пункт полиции в Чемодановке

В селе Чемодановка после капитального ремонта открыли пункт полиции. В нем будут служить 13 сотрудников. Обратиться к ним за помощью теперь могут не только жители Чемодановки, но и соседних сел. Обновленный пункт полиции осмотрел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Пункт полиции открылся том же здании, но работа у сотрудников правоохранительных органов теперь будет выстроена абсолютно по-другому: пока здание ремонтировали, они знакомились с новым оборудованием и изучали программы.

«Обновили пункт, что позволит сотрудникам осуществлять исполнение трудовых обязанностей в более комфортных условиях. Кроме того, получили несколько единиц нового автотранспорта, полностью обновлена компьютерная и оргтехника. В настоящее время она подключена ко всем базам, которые используются в деятельности правоохранительных органов, что упростит их работу», - рассказал начальник отдела МВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Работать в пункте полиции теперь будут не шесть, а 13 человек. Это участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска. В зону их ответственности будет входить не только территория Чемодановки, но и близлежащих сел: Кижеватово, Степановки, Лопуховки и Лопаток.

Иван Белозерцев пообщался с сотрудниками, а также с начальником регионального управления МВД Сергеем Щеткиным. Во время беседы представители правоохранительных органов отметили, что число таких пунктов должно расти, а также предложили губернатору рассмотреть варианты обустройства опорных участковых пунктов в новостройках. Губернатор поддержал идею, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.