На трассе в Подгорном грузовик слетел в кювет. ВИДЕО

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» ночью 5 марта произошла серьезная авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтаткте». Он уточнил, что инцидент произошел в районе села Подгорное. Судя по кадрам, столкнулись два грузовика. Одну машину развернуло, перекрыв проезжую часть, а второй участник ДТП оказался в кювете. Кроме того, у автомобиля, стоящего на дороге, сильно разбита передняя часть.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев быть осторожными, при управлении авто. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима. Во время тумана автолюбителям рекомендуют двигаться медленнее и следить за дистанцией.