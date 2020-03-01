Пензенцы смогли рассказать губернатору о своих проблемах

Губернатор Иван Белозерцев провел в Пензе личный прием граждан. В основном вопросы касались ремонта зданий и водоснабжения.

Так, жительницы Военного городка, расположенного в районе поселка Монтажный, просили помочь организовать в их доме ремонт. Они пояснили, что в здании течет крыша.

Губернатор поручил руководителю Госжилстройтехинспекции просчитать стоимость работ и организовать их проведение в ближайшее время, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Дом старый, подрядные организации с неохотой берутся за такие объекты. Давайте сделаем все возможное, чтобы сделать ремонт в этом году, по возможности, включив его в программу», - сказал глава региона.

Директор Пензенского техникума железнодорожного транспорта – филиала СамГУПС Рушан Хатямов рассказал Ивану Белозерцеву, что в учебном заведении необходимо отремонтировать фасад. Он попросил направить от имени регионального правительства ходатайство о выделении средств в Минтранс РФ. Иван Белозерцев поддержал его инициативу.

«Это одно из старейших учебных заведений Пензы. У меня запланирована встреча с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, буду ходатайствовать за вас», - отметил он.

Еще одна пензячка рассказала о том, что у жителей Барковки нет водоснабжения. Она уточнила, что вода есть на участках в личных скважинах, но она пригодна только для технических нужд.

«Район растет, количество жителей увеличивается. Можно пробурить скважину, построить водонапорную башню или провести водовод из близлежащих районов», - предложил Иван Белозерцев.

Он поручил проработать несколько вариантов обеспечения водой жителей Барковки, просчитав стоимость всех видов работ.