Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 66,0784 р

€ 73,7369 р

14:11
05.03.2020г.

Пензенцы смогли рассказать губернатору о своих проблемах

05.03.2020, 09:31

Губернатор Иван Белозерцев провел в Пензе личный прием граждан. В основном вопросы касались ремонта зданий и водоснабжения.

Так, жительницы Военного городка, расположенного в районе поселка Монтажный, просили помочь организовать в их доме ремонт. Они пояснили, что в здании течет крыша.

Губернатор поручил руководителю Госжилстройтехинспекции просчитать стоимость работ и организовать их проведение в ближайшее время, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Дом старый, подрядные организации с неохотой берутся за такие объекты. Давайте сделаем все возможное, чтобы сделать ремонт в этом году, по возможности, включив его в программу», - сказал глава региона.

Директор Пензенского техникума железнодорожного транспорта – филиала СамГУПС Рушан Хатямов рассказал Ивану Белозерцеву, что в учебном заведении необходимо отремонтировать фасад. Он попросил направить от имени регионального правительства ходатайство о выделении средств в Минтранс РФ. Иван Белозерцев поддержал его инициативу.

«Это одно из старейших учебных заведений Пензы. У меня запланирована встреча с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, буду ходатайствовать за вас», - отметил он.

Еще одна пензячка рассказала о том, что у жителей Барковки нет водоснабжения. Она уточнила, что вода есть на участках в личных скважинах, но она пригодна только для технических нужд.

«Район растет, количество жителей увеличивается. Можно пробурить скважину, построить водонапорную башню или провести водовод из близлежащих районов», - предложил Иван Белозерцев.

Он поручил проработать несколько вариантов обеспечения водой жителей Барковки, просчитав стоимость всех видов работ.

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/219974/
Читайте также:
В Пачелме могила Героя Советского Союза стала муниципальной собственностью
12:47
Лидин поздравил 80-летнюю сердобчанку с юбилеем
12:20
Поделиться

Эксклюзив

Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
Быть мамой: три истории о материнстве
Тест: Что ты знаешь о вкладе пензенцев в Великую Победу?
Готовимся к Масленице с ребенком. 5 вариантов украшения блинов
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
Быть мамой: три истории о материнстве
Тест: Что ты знаешь о вкладе пензенцев в Великую Победу?
Готовимся к Масленице с ребенком. 5 вариантов украшения блинов

Loading…