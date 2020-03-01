«Только вплавь». Пензенец пожаловался на гигантскую лужу во дворе

Житель Пензы рассказал в Сети о непроходимой луже на проспекте Победы.

Фотографию «океана» мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что лужа образовалась во дворе дома №77.

Пользователи в комментариях пошутили, что во дворе теперь появилось «собственное море». Кроме того, пензенцы отметили, что «такую лужу можно преодолеть только вплавь». Однако большинство подписчиков сообщества посоветовали автору поста обуть резиновые сапоги и отправить фотографию в мэрию, чтобы там проверили наличие ливневок в этом месте.

Напомним, с наступлением весны каждый год пензенские паблики в соцсетях наполняются фотографиями дворовых «океанов». Больше всего об этом пишут жители микрорайона ГПЗ-24.