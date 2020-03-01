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05.03.2020г.

Михаил Панюхин рассказал о решении вопроса с отсутствием воды в Поиме

05.03.2020, 10:32

Начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин рассказал о решении проблемы по восстановлению водоснабжения в селе Поим Белинского района. На место во время совещания с главами администраций районов его потребовал выехать губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, воды нет у части села, потому что сломался насос скважины.

«Водозаборный узел, на котором вышло из строя насосное оборудование, в своем составе имеет две артезианские скважины. Первая выведена из эксплуатации в 2013 году, вторая введена была в этом же году (29 февраля 2020 именно на ней вышло из строя насосное оборудование).

С 1 марта шла промывка и прокачка скважины №1. Она заилена. Работы будут продолжены до полной ее очистки для ввода в эксплуатацию. Из скважины №2 извлечено насосное оборудование.

3 марта из аварийного резерва выдан насос для установки в скважину №1. 4 марта администрацией Поимского сельсовета будет получено оборудование для ремонта скважины №2. Водоснабжение села Поим восстановлено 3 марта. Завершение работ по вводу в эксплуатацию артезианской скважины №2 находится на моем личном контроле», - написал Михаил Панюхин в «Инстаграм».

Напомним, об отсутствии воды в селе губернатору сообщили жители через соцсети.

Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2805/
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