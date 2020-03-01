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05.03.2020г.

Молодой пензенец заколол знакомого штык-саблей

05.03.2020, 10:43

22-летнего жителя Пензы отправили в колонию за убийство знакомого.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, в ночь на 3 ноября парень выпивал вместе с приятелем в кафе. К ним присоединились более взрослые знакомые последнего. Пензенец попросил у них сигарету и зажигалку. Мужчина передал предметы и начал оскорблять его. После компания решила отправиться в другое заведение.

Однако туда пошли не все, оскорбленный молодой человек отправился домой за штык-саблей, чтобы пригрозить обидчику. Взяв ее, он вернулся к собутыльникам. Увидев оппонента, парень набросился на него с холодным оружием, но его остановил 37-летний знакомый. Он пытался выхватить штык-саблю, чтобы предотвратить трагедию, однако пострадал сам. Злодей вонзил оружие в него. Потерпевший скончался на месте происшествия.

«Очевидцы произошедшего отобрали у злоумышленника штык-саблю и удерживали его до приезда сотрудников полиции. В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства молодой человек находился под стражей», - добавили в ведомстве.

В результате пензенцу назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Источник фотографии: https://penza.sledcom.ru/news/item/1445805/
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