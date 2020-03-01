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05.03.2020г.

Пензенским инспекторам вручили новые патрульные машины

05.03.2020, 11:21

В Пензе 5 марта губернатор Иван Белозерцев вручил сотрудникам ГИБДД ключи от служебных машин.

«Президент Владимир Путин нацелил нас на создание максимальных условий для обеспечения безопасности граждан России. Для этого ремонтируются федеральные и региональные трассы, в том числе и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», - отметил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что проблема нарушения водителями правил дорожного движения остается актуальной и призвал автоинспекторов совместно с главами муниципальных образований активно участвовать в профилактической работе. Глава региона считает, что новая техника позволит правоохранителям более эффективно выполнять поставленные перед ними профессиональные задачи.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в отделы МВД Бессоновского, Городищенского, Каменского, Кузнецкого, Мокшанского, Пензенского и Сердобского районов, а также в межмуниципальные отделы МВД России «Колышлейский», «Лунинский», «Нижнеломовский», «Никольский» и отделения МВД России по Наровчатскому, Спасскому, Шемышейскому районам направили 14 машин УАЗ «Патриот».

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/220052/
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