Пензенским инспекторам вручили новые патрульные машины

«Президент Владимир Путин нацелил нас на создание максимальных условий для обеспечения безопасности граждан России. Для этого ремонтируются федеральные и региональные трассы, в том числе и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», - отметил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что проблема нарушения водителями правил дорожного движения остается актуальной и призвал автоинспекторов совместно с главами муниципальных образований активно участвовать в профилактической работе. Глава региона считает, что новая техника позволит правоохранителям более эффективно выполнять поставленные перед ними профессиональные задачи.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в отделы МВД Бессоновского, Городищенского, Каменского, Кузнецкого, Мокшанского, Пензенского и Сердобского районов, а также в межмуниципальные отделы МВД России «Колышлейский», «Лунинский», «Нижнеломовский», «Никольский» и отделения МВД России по Наровчатскому, Спасскому, Шемышейскому районам направили 14 машин УАЗ «Патриот».