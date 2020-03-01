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05.03.2020г.

В Пензе 50-тысячному подписчику Wink подарили сертификат и электронную книгу

05.03.2020, 12:04

Клиентская гостиная - новый формат общения с клиентами, который выбирает компания «Ростелеком». Это непринужденная беседа, во время которой каждый гость может узнать еще больше о продуктах ведущего российского провайдера цифровых сервисов.

Одним из самых популярных у пензенцев стала мультимедийная платформа Wink. Юбилейным 50-тысячным подписчиком сервиса в области стала Марина Агапова.

«Я уже успела оценить эту услугу дома. У меня ей пользуются дети. Они могут ставить на паузу, просматривать и перематывать сериалы, которые они не посмотрели, когда были в школе. Нам очень нравится», - сказала она.

«Мне кажется, нужно верить. Не то, чтобы в чудеса, но иногда в какие-то приятные моменты. Я, как руководитель компании, очень рад, что вы решили воспользоваться нашими услугами», - сказал директор по работе с массовым сегментом пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Бельков.

Подарки должны быть полезными. Именно поэтому для 50-тысячного клиента «Интерактивного телевидения Wink» «Ростелеком» подготовил сертификат на бесплатное пользование сервисом «Управление просмотром» и электронную книгу.

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