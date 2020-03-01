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05.03.2020г.

Лидин поздравил 80-летнюю сердобчанку с юбилеем

05.03.2020, 12:20

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил жительницу села Пригородное Антонину Корабельщикову с 80-летием.

Сделал он это в ходе рабочего визита в Сердобский район, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

«Дети войны испытали на себе все тяготы и лишения фронтовых лет. Вы наравне со взрослыми восстанавливали страну из руин, воспитали достойных детей и внуков. Низкий поклон за труд и деятельное участие в общественной жизни, за любовь и беззаветное служение Отечеству! Вы вдохновляете нас на созидательные достижения и новые победы. Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем и наступающим Международным женским днем! Горжусь, что в Пензенской области живут люди, которые способствуют сохранению исторической правды и
пропагандируют патриотические ценности среди молодежи. От всей души желаю доброго здоровья, счастливого долголетия, тепла и внимания», - подчеркнул спикер регионального парламента.

Пенсионерка рассказала Валерию Лидину о своей нелегкой судьбе. Она родилась 5 марта 1940 года. В самом начале Великой Отечественной войны ее отец ушел на фронт добровольцем, а уже в ноябре 1941 года пришла похоронка со словами «Пропал без вести». Ее мама не смогла пережить трагическое известие о гибели мужа. После смерти родителей сиротой занималась бабушка. Она совмещала работу и воспитание, поила ребенка козьим молоком, а сама пекла и ела лепешки из травы, чтобы выжить. Антонина Корабельщикова с 15 лет работала дояркой в колхозе. О трудностях никогда не думала, работала от зари до поздней ночи ради будущего страны, во имя подрастающего поколения.

 
Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Пензенской области
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