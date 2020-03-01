Пензенская область по итогам февраля - в группе регионов с высокой устойчивостью

Пензенская область по итогам февраля остается в группе регионов с высокой социально-экономической устойчивостью рейтинга фонда «Петербургская политика».

Пензенской области по итогам месяца присвоено 7,2 балла. Позитивными событиями стали открытие новой производственной линии на заводе «Маякпринт», начало строительства комплекса «Дамате» в Пачелмском районе, ввод второй очереди элеваторного комплекса в Тамалинском районе.

Также отмечено подписание губернатором Иваном Белозерцевым и компанией «Транснефть-Дружба» дорожной карты по переносу участка нефтепровода за пределы жилой зоны Кузнецка.

Негативным событием назван приговор фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые получили от 6 до 18 лет тюрьмы. Их признали виновными в организации террористического сообщества. Этот факт также попал в топ российских событий месяца.