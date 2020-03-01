В Пачелме могила Героя Советского Союза стала муниципальной собственностью

Прокуратура Пачелмского района обнаружила, что объект культурного наследия регионального значения не зарегистрирован в качестве муниципальной собственности. Ранее могила Николая Петровича Драгунова (1924-1973) была принята на учет как бесхозяйный объект, чтобы после передать его в собственность поселка.

«Однако с 2015 года орган местного самоуправления не принимал необходимых мер для признания на него права муниципальной собственности», - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Акт о нарушении закона рассмотрели и удовлетворили. Могила стала собственностью Пачелма.