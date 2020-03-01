У пензенского Фонда поддержки предпринимательства сменился руководитель

Как сообщили в пресс-центре облправительства, соответствующее решение принято 3 марта. До этого Сергей Матюкин занимал должность заместителя генерального директора Центра кластерного развития.

«Сегодня перед фондом стоят масштабные задачи по выстраиванию новой региональной экосистемы поддержки бизнеса и реализации мероприятий национальных проектов в сфере предпринимательства. Уверен, что опыт и компетенции, которыми обладает Сергей Матюкин, позволят справиться с поставленными задачами», - прокомментировал назначение министр экономики Сергей Капралов.

Напомним, Фонд поддержки предпринимательства создан по инициативе губернатора Ивана Белозерцева в 2019 году. Он включает в себя три центра: сельхозкооперации, поддержки предпринимательства и поддержки экспорта.

Также в ноябре 2019 года на базе Фонда создан центр «Мой бизнес», где в режиме одного окна граждане могут получить консультации, связанные с предпринимательством.

Таким образом, в регионе успешно реализуют национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданный по поручению президента.