Красота женского портрета. «Экспресс» запустил новый проект к 8 Марта

В рамках проекта представлены известные картины из областной картинной галереи им. К.А.Савицкого с изображением женщин.

«Картин с изображением женщин у нас очень много. Более 50 в основной экспозиции, а всего в общем фонде - несколько сотен. Из них порядка 20 – это шедевры общероссийского и мирового уровня»,- сообщил директор картинной галереи Кирилл Застрожный.

По его словам, художник может передавать как фотографическую схожесть портрета, так и образ женщины.

«А создание образа женщины гораздо сложнее: нужно нарисовать так, чтобы он «разговаривал». Выражение лица и глаз, неуловимая мимика, игра светотени, сама атмосфера - это сложно передать. Я думаю, что все-таки художников больше привлекает написание женских портретов», - сказал Кирилл Засторожный.

«Мы решили показать женские прекрасные портреты, которые есть в нашей картинной галерее. Ведь женщин рисовали на протяжении многих веков. Конечно, лучше их увидеть не только на экране, но и самим посетить галерею»,- подчеркнул Павел Прохоренков.

1. Аристарх Лентулов «Женский портрет. Актриса О.В. Гзовская»

2. Наталья Гончарова «Мать»

3. Роберт Фальк «Дама в сиреневой шляпке»

4. Константин Маковский «Девочка с кувшином»

Также на "Экспрессе" стартовала серия интервью (16+) с прекрасными героинями, каждая из которых расказывает свою историю.

«Всего у нас шесть героинь. Мы старались выбрать женщин, судьба которых интересна. Это необязательно известные пензячки. Если Галину Евгеньевну Репную все знают, то Татьяна Иванова – следователь-криминалист - известна больше в профессиональных кругах. Но интересна тем, что выбрала неженскую профессию. И в своем отделе из криминалистов она единственная женщина.

Еще одна наша героиня – семилетняя девочка из Колышлейского района, которая 15 января спасла своего пятилетнего брата из полыньи. Этот подвиг оценили в ГУ МЧС, и мы решили, что было бы здорово, чтобы и наши зрители узнали о ребенке, который в трудный момент не растерялся и бросился на помощь», - рассказала корреспондент телеканала Елена Куксова.



