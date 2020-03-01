В Пензе разыскивают очевидцев аварии на ул. Калинина

Инцидент произошел 14 января в 20:21. Столкнулись Renault Duster и Ford Explorer. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что обе машины получили повреждения.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-91-21, 59-91-23 и 59-90-47 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинеты №16 и 17.

Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они рекомендуют автолюбителям управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной путь увеличивается.