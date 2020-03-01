К сентябрю будут готовы опоры Бакунинского моста

В настоящее время на объекте сделали работы по переустройству инженерных сетей, готовы третья и четвертая опоры, продолжается сооружение секций их подпорной стенки, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Строители переходят на левый берег. Там сделали полуостровок, рабочие устанавливают буронабивные сваи подпорной стенки первой опоры.

Все опоры и подпорные стенки должны быть готовы к сентябрю 2020 года, после чего начнется монтаж пролетных металлоконструкций.

«Каждый этап строительно-монтажных работ должен выполняться с надлежащим качеством, строительный контроль следует осуществлять ежедневно», – отметил Магомед Агамагомедов.

После завершения реконструкции будет построен новый мост с трехполосным движением, пешеходными связями и велодорожкой. Открытие обновленного Бакунинского моста запланировано на май-июнь 2021 года.

Напомним, реконструкция моста через реку Суру в створе улицы Бакунина проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».