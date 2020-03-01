Денис Леонтьев уходит с поста вице-мэра Пензы

В пресс-службе мэрии Пензы сообщили об уходе заместителя главы городской администрации по ЖКХ Денисе Леонтьеве.

5 марта станет последним рабочим днем чиновника.

«Контракт расторгнут по соглашению сторон. Его обязанности временно возложены на Магомеда Агамагомедова [заметститель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам]», - сообщили в мэрии.

Денис Леонтьев занимал пост с 15 ноября 2019 года. Ранее он работал в мэрии в различных должностях. Кто теперь займет место Дениса Леонтьева, пока неизвестно.