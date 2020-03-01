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06.03.2020г.

Скончался известный пензенский врач Борис Василистов

05.03.2020, 16:41

На 73-м году жизни скончался известный пензенский детский врач травматолог-ортопед Борис Алексеевич Василистов.

Церемония прощания состоится в субботу, 7 марта, в 11:00 по адресу: город Сурск, ул. Ленина, д. 44, кв. 13.

«Медицинская общественность региона, коллектив министерства здравоохранения области и Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова выражают слова глубокого соболезнования родным и близким Бориса Алексеевича», - отмечается на сайте регионального министерства здравоохранения.

Борис Алексеевич в 1971 окончил году Саратовский медицинский институт. После был принят травматологом-ортопедом в детское отделение Областной больницы им. Н.Н. Бурденко, где работал врачом ортопедом-травматологом, а в 1977 году был переведен на должность заведующего травматолого-ортопедического отделения, где проработал до 2012 года.

Он награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», а также имеет награду Ветерана труда.

Источник фотографии: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6851/, фото Пенза-Пресс
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