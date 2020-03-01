Скончался известный пензенский врач Борис Василистов

Церемония прощания состоится в субботу, 7 марта, в 11:00 по адресу: город Сурск, ул. Ленина, д. 44, кв. 13.



«Медицинская общественность региона, коллектив министерства здравоохранения области и Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова выражают слова глубокого соболезнования родным и близким Бориса Алексеевича», - отмечается на сайте регионального министерства здравоохранения.

Борис Алексеевич в 1971 окончил году Саратовский медицинский институт. После был принят травматологом-ортопедом в детское отделение Областной больницы им. Н.Н. Бурденко, где работал врачом ортопедом-травматологом, а в 1977 году был переведен на должность заведующего травматолого-ортопедического отделения, где проработал до 2012 года.



Он награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», а также имеет награду Ветерана труда.