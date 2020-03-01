В Пензе не смогли разъехаться маршрутка и легковушка

Пользователь в Сети сообщил об аварии, которая произошла на улице 8 Марта в Пензе.

«Остановка «Ул. 8 Марта» в сторону центра, пробке быть! Время - 16:40», - написал подписчик группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Они совершали поворот налево и не смогли поделить дорогу. Похоже, что повреждения незначительные, однако из-за ДТП может образоваться серьезный затор, так как приближается вечерний час пик.

Официальной информации о произошедшем нет.

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о соблюдении мер безопасности за рулем. Следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, боковой интервал и дистанцию.