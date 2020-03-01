Жителям России синоптики пообещали «малиновое лето»

Синоптики сообщили, что в России после теплой зимы не будет холодного лета. Аномальные температуры продолжат радовать жителей страны.

«Лето получается очень классное. Я обозвал его «малиновым», потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины», — рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, летние месяцы в этом году будут идеальными для здоровья граждан. Кроме того, теплая погода будет и весной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Газету.Ru».

«Температура в марте у нас выше нормы на три-шесть градусов, в апреле будет — на два-три, а в мае — на один-два. То есть аномалия уменьшается, но холода больше не будет», — подчеркнул синоптик.

Он также отметил, что будут и новые температурные рекорды. Например, 8 марта в центральной части страны ожидается до +11 градусов, хотя такого значения еще ни разу не было в начале месяца. Эта отметка на термометрах станет самой высокой в истории.