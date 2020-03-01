Эксперты обсудили проблему отношений с подростками в «Первой студий»

«Они сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры и нет никакого уважения к авторитетам, они выказывают неуважение к старшим, слоняются без дела и постоянно сплетничают. Они все время спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в разговоры и привлекают к себе внимание, они прожорливы и тиранят учителей»,- процитировал Сократа ведущий шоу Павел Прохоренков.

Проблема отношений «отцов и детей» всегда остается актуальной. Эксперты высказали свое мнение на эту тему.

«Мы долго анализировали и пришли к выводу, что это - банальный страх показаться смешным и не совсем умным. Мы должны это признать»,- поделился руководитель детского технопарка «Кванториум» Денис Тимербаев.

Тему страха поддержали и другие гости.

«Происходит ситуация, когда дети исследуют свободу. Задача взрослых - ограничить ее, потому что мы уже прошли некий путь и совершили ошибки. Да, это страх, но за детей. Он вызван тем, чтобы помочь подросткам дойти до взрослости. Всегда за страхами кроется любовь здорового родителя»,- высказала мнение клинический психолог Жарова Ирина.

«Основная проблема - в инертности поколений. Становясь взрослыми, мы в своем воспитании ориентируемся на наших родителей. Получается, мы отстаем от своих детей лет на 50. А дети, в силу своей молодости, исходят из материальных условий жизни общества на текущий момент. Нужно проявлять взаимоуважение к своим детям и давать необходимый уровень свободы, возможность самостоятельно принимать решения. Самая страшная ошибка родителей – воспитывать в ребенке второго себя или решать в нем свои проблемы»,- отметил адвокат Михаил Яшин.

Подростки тоже не остались в стороне и поделились своей точкой видения на эту проблему.

«Взрослые люди завидуют юности. Взрослый, который пытается войти в «дом юности», ходит вокруг него, но внутрь никогда не зайдет»,- сказал ученик губернского лицея Данила.

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