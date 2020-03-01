В районы Пензенской области отправились 14 новых патрульных машин ГИБДД

Экипажи дорожно-патрульной службы Пензенской области пересядут в новые автомобили. Губернатор Иван Белозерцев вручил сотрудникам ключи от отечественных машин марки УАЗ «Патриот».

14 автомобилей с узнаваемой синей полосой по бокам оборудованы всем необходимым для службы. Теперь для перевозки задержанных салон разделен металлическим ограждением. Высокая проходимость «УАЗа» пригодится в районах области, где порой приходится ездить по бездорожью.

«Они будут полезны в местах с большой протяженностью автодорог четвертой и пятой категории, где нужны полноприводные, не очень прихотливые автомобили», - сказал начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

«К сожалению, у нас много ДТП происходит на сельских дорогах, поэтому такая техника нужна, в том числе для того, чтобы было как можно меньше нарушений ПДД», - отметил глава региона Иван Белозерцев.

Теперь повышения качества несения службы стоит ждать от сотрудников из Никольского, Городищенского, Бессоновского, Каменского, Сердобского и Кузнецкого районов. После церемонии передачи ключей губернатор сам осмотрел новую технику и пообщался с офицерами ГИБДД.

Перед дорожно-патрульной службой региона стоит задача полностью обновить служебный автопарк до 2024 года, а это - 144 машины. В 2020-м ожидается несколько поступлений техники: сотрудники ГИБДД получат еще 42 автомобиля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.