Белозерцев обозначил сроки капремонта дома в Военном городке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел личный прием граждан. Встреча с жителями состоялась в администрации Железнодорожного района.

Наталья Жильцова и Елена Ногаева пришли к главе региона с проблемой, которой несколько лет. С 2013 года они добиваются капитального ремонта дома, расположенного в Военном городке №2. Они жалуются на протекающую крышу и мокрые стены. По словам руководителя Фонда капремонта, дом поставят в очередь на 2021-2022 годы, но такой ответ не удовлетворил ни жительниц, ни губернатора.

«Этот дом надо отремонтировать в 2020-м. Понимаю все сложности, но ставлю эту задачу», - сказал он.

У других граждан были похожие просьбы. А Руслан Хатямов пришел просить не за себя, а за пензенский колледж транспортных технологий, которому в 2020 году исполняется 140 лет. Преподаватели и студенты очень надеются на ремонт фасада здания. Иван Белозерцев пообещал во время ближайшей рабочей поездки в Москву походатайствовать об этом перед министром транспорта Российской Федерации, получив после этого в подарок юбилейное издание колледжа.

Среди вопросов оказались и такие, которые не в силах решить ни мэр, ни даже губернатор. Так, одна семья рассчитывала бесплатно оформить в собственность участок рядом с домом. На бесплатную землю по закону могут рассчитывать многодетные семьи, но дети этих супругов уже достигли совершеннолетия.

«Они пользовались земельным участком с советских времен. Нет никаких документов и оснований, чтобы оформить землю бесплатно. Мы подняли все документы из архива. Только через аукцион», - ответил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Прием граждан занял около двух часов. Все обратившиеся получили квалифицированные ответы и надежду на скорейшее решение давних проблем. Кроме того, всех женщин глава региона поздравил с наступающим Международным женским днем, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.