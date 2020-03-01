Жителям Засечного раздали памятки по эксплуатации газового оборудования

Пензенцев призывают проявлять осторожность при обращении с газовым оборудованием. После трагедии, которая не так давно произошла в Чемодановке, когда от отравления окисью углерода погибли жители двух квартир, пензенские газовики и сотрудники Госпожнадзора вышли в совместные рейды.

Первым делом они посетили людей пожилого возраста, многодетные семьи и лиц из так называемой группы риска. В Засечном участники профилактической акции раздавали памятки и бесплатно устанавливали детекторы дыма.

Хозяйке одной из квартир специалист посоветовал: чтобы угарный газ не затянуло в кухню, не допускать одновременной работы колонки и системы вытяжки.

«Я это знаю, поэтому, когда готовлю, не включаю нагревательное оборудование», - сказала жительница села Засечное Лидия Вечканова.

Чтобы не забыть о мерах безопасности, всем вручают бумажную памятку с информацией по эксплуатации газового оборудования. Заодно специалисты узнают, все ли жильцы выполняют законное требование по его оформлению.

«В доме очень много колонок, которые местные жители установили самостоятельно, а это очень опасно», - отметила жительница села Засечное Наталья Солуянова.

Особое внимание участники рейда уделяют многодетным и малообеспеченным семьям. В их квартирах попутно устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели, которые громким сигналом оповестят людей в случае опасности. Это уже забота сотрудников МЧС. У них есть свои буклеты.

Вместе с ними в рейде участвуют представители управляющей компании, в ведении которой - 17 сельских многоквартирных домов. В числе ее важнейших задач - обеспечение деятельности вентиляционных систем.

«Регулярно проверяем дымоходы, их засоренность, но, в принципе, все в пределах нормы», - прокомментировал генеральный директор управляющей компании «Доверие» Федор Данилов.

Подобные обходы квартир проводят и будут проводить регулярно, но их эффективность зависит не только от частоты. Важно, чтобы сами люди серьезно относились к своей же безопасности и исполняли все рекомендации, которые дают им работники газовой службы, МЧС и администрации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.