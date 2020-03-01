Три пензенских театра презентовали спектакль «Яма»

Студенческий театр «Кириллица» Пензенского государственного университета покорил большую сцену областного драмтеатра. На суд зрителей впервые представили спектакль «Яма» (18+) по повести Александра Ивановича Куприна. В 2020 году в регионе отпразднуют 150-летие со дня рождения нашего земляка. Чтобы воплотить в жизнь его непростое произведение, к постановке привлекли коллег из драмтеатра, а также зареченского ТЮЗа.

В спектакле рассказывается о жизни публичных домов конца XIX - начала XX веков, которые располагались в Ямской слободе.

Как говорят сами участники постановки, несмотря на антураж, основная идея произведения заключается в другом.

«Повесть о том, что нам всем нужно быть осторожнее, добрее друг к другу и понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. О том, что за какие-то мимолетные удовольствия в жизни, которые достаются легко, потом приходится очень много расплачиваться», - рассказал режиссер театра «Кириллица» Пензенского государственного университета Константин Бутин.

Для того, чтобы воплотить такое непростое произведение, на сцену вышли не только актеры «Кириллицы», но и областного драмтеатра, а также зареченского ТЮЗа. Всего в спектакле было задействовано более 40 человек. На премьерном показе в зале почти не было свободных мест.

«Это придает гордость определенную, что за такой короткий промежуток времени наши ребята смогли так себя показать. Более того, они уже имеют различные дипломы по округу, занимали первые, вторые и третьи места», - сказал ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

«Для меня большая радость, что мой любимый театр «Кириллица» выступает на большой сцене драмтеатра. И, по сути, этот спектакль можно ознаменовать как начало празднования 150-летия со дня рождения Александра Ивановича Куприна», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Актеры будут нечасто играть этот спектакль. В следующий раз зрители смогут увидеть эту постановку 28 апреля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.