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06.03.2020г.

В Пензенском регионе не ожидается подтопления населенных пунктов

05.03.2020, 19:42
В Пензе прошло заседание межведомственной паводковой комиссии. В ходе совещания собравшиеся заслушали доклады об обстановке в районах. В целом, прогнозы оптимистичные.

На заседании комиссии нашлось место и замечаниям. Начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин отчитал представителя Наровчатского района, где индивидуальный предприниматель самовольно установил на водном объекте плотину для разведения рыб, но документов оформлять не стал.

«Согласитесь, что это неправильно. Если есть гидротехническое сооружение, оно должно быть зарегистрировано, взято на учет», - сказал он.

И все же главное внимание было уделено рабочим моментам. Первым докладчиком была Светлана Булычева из пензенского Гидрометцентра. Она познакомила собравшихся с последними данными о погоде, состоянии снежного покрова и уровне воды в водоемах.

«Ее колебания за последние сутки составили от минус 35 до плюс одного сантиметра. Все реки очистились ото льда, он растаял почти везде, исключение - гидропост в селе Чаадаевка», - прокомментировала она.

Обнадеживающие цифры озвучил и представитель местного гидроузла. Сейчас на Сурском море тоже наблюдается ледостав. Приточность воды - 34-43 кубометра в секунду, санитарный сброс - 20 кубометров. Свободный объем водохранилища составляет 228 миллионов кубических метров. Техническое состояние механизмов плотины в норме. В таком же штатном режиме работают спасательные службы. На всякий случай необходимое оборудование содержится в боевой готовности.

«Более десяти плавательных средств, причем как надувные, так и жесткой конструкции. Также на дежурстве в этот период находится судно на воздушной подушке», - рассказал начальник поисково-спасательной службы ППСЦ Александр Стульников.

В целом ни в Пензе, ни в районах паводка не ожидается. Ключевую роль в этом сыграло раннее таяние снега, вызванное аномально теплой погодой. Свои коррективы могут внести дожди. За ситуацией продолжают наблюдать в режиме реального времени, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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