Пензенский «Дизель» выбыл из плей-офф

На заключительном матче сезона родные трибуны аплодировали «Дизелю» стоя. Пензенцы хоть и уступили в шестом матче 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги тюменскому «Рубину», но сделали это красиво и заставили противника попотеть.

Несмотря на то, что сезон для команды получился неровным, «Дизель» все-таки пробился в плей-офф впервые за пять лет. Более того, своей игрой «желто-синие» смогли вернуть болельщиков на трибуны.

«Мы всегда готовы поддержать команду, порадоваться вместе с ней победе и поразмыслить над поражением. Ребята не угасали, молодцы, ну а мы всегда были за них», - сказал болельщик ХК «Дизель» Александр Епифанов.

Заключительная встреча, как и все игры серии, оказалась очень боевой. На старте матча хозяева прижали оппонентов к воротам, однако ни один из опасных бросков не достиг цели. А вот гости бережнее отнеслись к своим моментам. Уже к 25-й минуте они трижды поразили ворота «Дизеля». В оставшееся время пензенцы по-прежнему владели инициативой, но превратить ее в заброшенные шайбы так и получилось.

Порадовать трибуны смог защитник Михаил Козлов, который под занавес матча победил своего оппонента в кулачном поединке. Дружина Алексея Ваулина завершила сезон, но сделала это с высоко поднятой головой.

«Спасибо болельщикам. Они дождались кубкового хоккея и довольны игрой, которую команда показывала. Думаю, и специалисты не ожидали, что наши ребята окажут такое сопротивление лучшей команде востока», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

«Очень обидно, что сезон закончился, потому что все видели, какая серия была, какие эмоции мы отдавали, сколько сил потратили. А по сезону в принципе задачу выполнили, попали в плей-офф», - прокомментировал игрок ХК «Дизель» Владислав Барулин.

Теперь пензенских хоккеистов ждет перерыв, а руководству клуба предстоит решать, каким предстанет «Дизель» перед своими болельщиками в следующем сезоне, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.