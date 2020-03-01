Долгожительница из Шемышейки отметила 107-летие

Она родилась в царской России, застала Первую мировую, Гражданскую и войну с Финляндией, пережила Великую Отечественную. Жительница рабочего поселка Шемышейка Пензенской области Магруй Якупова 5 марта отметила 107 день рождения. Поздравить именинницу собрались не только члены семьи и соседи, но также жители окрестных сел.

Магруй Якупова с любопытством рассматривала телекамеру съемочной группы: такую технику жительница рабочего поселка Шемышейка увидела впервые за 107 лет. Поздравить женщину с днем рождения гости приезжали партиями: большой дом способен вместить за раз многих, но не всех.

«Эта женщина - святая. Она настоящая вдова войны. После того, как на фронте погиб ее муж Якупов Якуб Сибгатович, она больше не выходила замуж. Воспитала двух детей», - рассказала глава администрации Усть-Узинского сельсовета Ания Кадышева.

Растить сына и дочь Магруй Абдушахмановне приходилось без сильного мужского плеча: преодолеть трудности помогала свекровь. Самыми тяжелыми оказались годы, когда дети учились в школе: долгожительнице Шемышейского района, а тогда молодой женщине, чтобы прокормить семью, приходилось работать буквально с утра до поздней ночи.

«Она работала в колхозе. Очень тяжелые времена были - голод, холод, война, но Магруй Абдушахмановна никогда не жаловалась. Я часто к ней приходил. Она очень гостеприимная», - отметил председатель татарской национальной культурной автономии Шемышейского района Рафик Керимов.

Родные не позволяют долгожительнице скучать или быть в одиночестве. У женщины - семь внуков, 15 правнуков и 16 праправнуков. Несмотря на возраст, бабушка всех ребятишек помнит и всегда рада их видеть.

«Когда мы родились, она жила с моими родителями. Помню ее супы, как она хлеб пекла», - рассказала внучка именинницы Гузяль Апкаева.

Для Магруй Якуповой гости приготовили много подарков. Одним из самых ценных стала юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кстати, в 2020 году, если позволит здоровье, дорогую и любимую бабушку внуки хотят отвезти 9 Мая в ее родной поселок Усть-Узу к мемориалу. Женщина мечтает об этом уже несколько лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.