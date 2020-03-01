Smart-капитал. Пензенский застройщик решил поддержать демографию рублём

Семьи с детьми и беременные женщины могут рассчитывать на дополнительную скидку при покупке квартиры в ЖК «Арбековская застава».

Большинство квартир в стране сегодня покупают посредством ипотечных кредитов. Ставки по ним снижаются, но само жильё не дешевеет. Дабы поддержать семьи с детьми, ещё в 2007-ом государство приняло закон о материнских сертификатах, средства которых можно направить в том числе на покупку жилья. Накануне Президент Владимир Путин подписал закон о расширении программы маткапитала. Т.е. сертификат можно будет получить в том числе и при рождении первого ребёнка.



- Большая часть покупателей квартир в ЖК «Арбековская застава» - это семьи с детьми. В подавляющем большинстве случаев они берут квартиру в кредит. Несмотря на снижающиеся ставки, платежи по ипотеке остаются весьма ощутимыми для семейного бюджета. Поэтому мы решили по-своему поддержать инициативу государства и предоставить скидку в 2% за каждого рождённого в 2020 году ребёнка. Более того, мы предоставим скидку и тем родителям, которые пока находятся в ожидании пополнения, - рассказал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.





Схема предоставления выгод похожа на принцип, прописанный в программе маткапитала. За первенца, появившегося на свет с 1 января 2020 года, родители могут получить скидку в 2%. Если в семье родился второй, то скидка вырастет до 4%, а если третий – то до 6%. По аналогии с маткапиталом акцию назвали «Smart-капитал»*, ведь ГК «Территория жизни» занимается продажей smart-квартир.



- Особенно выгодно по этой программе покупать трёхкомнатные квартиры. Давайте рассчитаем. Сегодня в нашем «Доме у школы» можно купить «трёшку» за 2 миллиона 800 тысяч рублей. 6% от этой суммы – это почти 170 тысяч. В некоторых домах скидка может достигать 270 тысяч рублей. Согласитесь, весьма ощутимая выгода. Ну, и не стоит забывать про сам материнский капитал, который сегодня достигает 600 тысяч рублей, если речь идёт о третьем ребёнке, - говорит руководитель отдела продаж ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.



Скидка за покупку двухкомнатной квартиры в ЖК «Арбековская застава» может достигать 187 тысяч рублей. Желающих воспользоваться smart-капиталом ждут в офисе продаж «Территории жизни». Он расположен по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д.7. Подробности на сайте абековскаязастава.рф или по телефону



*В рамках акции «Smart-капитал» застройщик, ООО "ЗАСТАВА" (проектная декларация на сайте www.наш.дом.рф) предоставляет скидку в 2% за первенца, 4% за второго и 6% за третьего и последующего ребенка родившегося в 2020 г. Скидка также предоставляется родителям, которые пока находятся в ожидании пополнения. Для получения скидки потребуется комплект документов, подтверждающих рождение ребенка или беременность. Акция не распространяется на строения, реализуемые по счетам : 15А, 15Б, 11 строение в 7ом мкр-не. Не суммируется с другими акциями и сервисом обмена.Скидки за детей не суммируются. Максимальный размер скидки - 6%.