Депутат предложил увеличить больничные пособия из-за коронавируса

В России могут увеличить пособие по временной нетрудоспособности для тех, кого отправили на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий проект был направлен в Минтруд. Его автором стал член комитета нижней палаты по экономической политике Андрей Ветлужских, сообщают «Известия».

В документе сказано, что согласно действующему законодательству, граждан с симптомами опасных заболеваний могут отстранить от работы на две недели с выдачей листка нетрудоспособности по карантину. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции молодые специалисты с небольшим стажем могут понести большие финансовые потери.

Дело в том, что размер пособия чаще всего не компенсирует утраченный заработок. Так, выплата по больничному листу при карантине составляет 60% заработной платы при страховом стаже до пяти лет, 80% — от пяти до восьми лет, 100% — более 8 лет.

Для того, чтобы не допустить ухудшения материального положения молодых сотрудников, Андрей Ветлужских предложил дополнить закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности...» новым пунктом, который позволит выплачивать пособие по карантину в размере не менее 2/3 зарплаты.