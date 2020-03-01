Парень забрался на крышу чужого авто и попытлася вскрыть его люк

В Пензе мужчина залез на крышу автомобиля, пока его владелец совершал покупки.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, 21-летний мужчина повредил чужую машину. Он взобрался на крышу и попытался вскрыть люк. Охранник одного из торговых центров заметил это и нажал на тревожную кнопку.

На крыше автомобиля остались вмятины, также злоумышленник вскрыл люк.

«Собственник транспортного средства, который совершал покупки в торговом центре, был вызван на стоянку. По факту повреждений автомобиля (вмятины на крыше и вскрытый люк) мужчина написал заявление», - добавили в пресс-службе.

Для дальнейшего разбирательства злоумышленника доставили в отдел полиции.