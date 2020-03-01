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06.03.2020г.

В России в шесть раз увеличилось число женщин-водителей

06.03.2020, 09:32

Число женщин, которые хотят работать водителями, выросло в два раза с 2018 года и в 6,5 раз за последние три года. Об этом свидетельствуют данные сервисов по поиску работы, сообщают «Известия».

Отмечается, что на одной веб-площадке с января 2018 года было размещено 1916 резюме женщин-водителей, другой сайт приводит статистику, в которой говорится, что с 2017 года число соискательниц выросло с 7 000 до 45 000. Столичные агрегаторы также отметили рост представительниц женского пола за рулем такси, отметив их увеличение за последнее полгода почти на треть.

Эксперты считают, что динамика женщин, выбирающих традиционные «мужские» профессии, может напрямую повлиять на улучшение качества жизни населения. Аналитики также отметили, что преодоление гендерного неравенства обусловлено в большей степени уровнем заработной платы, нежели формальными запретами.

Напомним, с 1 января 2021 года вступает в силу новый перечень производств, на которых ограничивается труд женщин. В устаревшем списке было порядка 400 запрещенных профессий, в обновленном и утвержденном Минтрудом — около 100. Уже через год женщины смогут работать водителями автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т, стать членами палубной команды, машинистами электропоездов, парашютистами или трактористами-машинистами.

В числе запрещенных для женщин пока остаются химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и многие другие сферы.

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