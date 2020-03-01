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06.03.2020г.

Пензячка едва не съела «мохнатый» бургер

06.03.2020, 09:46

Жительница Пензы решила побаловать себя бургером, но вовремя поняла, что не стоит этого делать. О случившемся она рассказала в Сети.

Женщина опубликовала фотографию продукта в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что купила бургер в кондитерской на Южной поляне.

«Ждала мужа с работы и решила зайти купить по гамбургеру. Итог - на фото! Так нельзя к людям относиться, заведение только начинает свою работу, а уже - косяки, продавцы знают, чем торгуют, сколько дней это лежит? Кассир дружелюбно пожелала мне приятного аппетита, но, увы, этого не произошло», - написала она.

Судя по снимку, булка внутри покрыта плесенью. В комментариях пензенцы отметили, что тоже натыкались на просроченные продукты в этой кондитерской. Также они посоветовали женщине обратиться в Роспотребнадзор, чтобы торговую точку проверили специалисты.

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/black_pnz
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Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
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