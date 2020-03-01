Пензячка едва не съела «мохнатый» бургер

Жительница Пензы решила побаловать себя бургером, но вовремя поняла, что не стоит этого делать. О случившемся она рассказала в Сети.

Женщина опубликовала фотографию продукта в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что купила бургер в кондитерской на Южной поляне.

«Ждала мужа с работы и решила зайти купить по гамбургеру. Итог - на фото! Так нельзя к людям относиться, заведение только начинает свою работу, а уже - косяки, продавцы знают, чем торгуют, сколько дней это лежит? Кассир дружелюбно пожелала мне приятного аппетита, но, увы, этого не произошло», - написала она.

Судя по снимку, булка внутри покрыта плесенью. В комментариях пензенцы отметили, что тоже натыкались на просроченные продукты в этой кондитерской. Также они посоветовали женщине обратиться в Роспотребнадзор, чтобы торговую точку проверили специалисты.