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06.03.2020г.

Без цветов на 8 Марта. Пензенец потерял деньги при покупке тюльпанов

06.03.2020, 10:15

38-летний пензенский предприниматель решил купить тюльпаны через интернет и попал на мошенников.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что бизнесмен увидел на одном из сайтов объявление о продаже тюльпанов. Он позвонил по номеру, указанному на странице, и договорился о покупке 1500 цветов. Предприниматель перевел продавцу 18750 рублей, получил электронное подтверждение оплаты, но товар так и не пришел. Кроме того, сайт не работает, а телефон торговца выключен.

В настоящее время правоохранители проводят по этому факту проверку и ищут виновных.

«Чтобы избежать обмана через интернет, УМВД России по Пензенской области рекомендует обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений продажи или обмена. Нужно понимать, что сделка через интернет - опасна. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», - добавили в ведомстве.

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