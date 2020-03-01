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06.03.2020г.

В Самаре состоялось торжественное открытие полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства»

06.03.2020, 10:35

6 марта в Самаре состоялось торжественное открытие полуфинала «Мастеров гостеприимства» – совместного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В конкурсе, по уточненным данным, участвуют 99 человек из 19 регионов России, среди них – восемь представителей Пензенской области: семь жителей областного центра и одна кузнечанка.

В церемонии открытия полуфинала приняли участие министр культуры Самарской области Борис Илларионов, президент Общенационального Союза индустрии Гостеприимства, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa, наставник конкурса Грант Бабасян, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, а также глава Департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Коллеги, рад видеть на нашей земле экскурсоводов, гидов-переводчиков, линейный персонал объектов общественного питания, коллективных средств размещения, представители муниципальных и региональных органов власти в сфере туризма. […] Всем хочу пожелать удачи. Тем, кто не сможет проявить себя на самом высоком уровне, пожелаю одного: не забывать свои проекты и двигаться по пути их дальнейшей реализации», - отметил Артур Абдрашитов.

Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков рассказал, что на полуфинале «Волга-Волга» собрались представители 19 регионов страны. Это означает, что он – гораздо масштабнее окружного.

«Приятно видеть в этом зале задорные, веселые лица. В первую очередь, хотел бы обратиться ко всем девушкам и поблагодарить вас, что в преддверии своего профессионального праздника приехали сюда и дарите нам эти два дня общения. Чуть меньше года назад президентская платформа «Россия – страна возможностей» начинала рассматривать проекты на новый 2020-й год. Анализируя успешные практики, мы понимали, что есть еще незатронутые сферы, которые важно развивать в нашем государстве, которые хотелось бы усилить. Так появился конкурс для программистов, сферы здравоохранения и «Мастера гостеприимства». Мы проводим полуфиналы в 9 регионах, где есть чему поучиться», - рассказал он.

Участников конкурса также поприветствовал президент Общенационального Союза индустрии Гостеприимства, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa, наставник конкурса Грант Бабасян. По его словам, этот полуфинал стал самым «женским»: 70% участников - девушки. Четверым самым молодым участникам - 19 лет (среди них – и студентка ПГУ Наталья Куницина), а самой опытной – 66, это Надежда Баулина из Пензы.

Полуфинал «Волга-Волга» продлится два дня, вечером 7 марта станут известны имена тех, кто пройдет в финал. Напомним, он состоится в апреле в рамках форума «Россия – страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Почитать о том, с какими проектами на конкурс приехали представители Пензенской области, можно ЗДЕСЬ. Об успехах региональных специалистов туриндустрии будем оперативно сообщать на сайте информагентства, следите за обновлениями.

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