Пензенский травматолог получил срок за смерть ребенка

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР, 6 октября 2018 года в травмпункт областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова с переломом правой руки поступил мальчик. Ему наложили гипсовую лангету и отпустили.

«На следующий день «скорая» привезла ребенка в травмпункт с жалобами на наличие отечности мягких тканей, болезненности пальцев правой кисти и гипертермии. Врач-травматолог-ортопед, исполнявший на тот период обязанности заведующего, недооценил степень тяжести состояния мальчика на этапе оказания медицинской помощи в травмпункте, не госпитализировал его в стационар для проведения комплекса мероприятий для уточнения диагноза и осуществления соответствующего лечения», - добавили в ведомстве.

Ночью 8 октября реанимационная бригада доставила ребенка в областную детскую больницу, где он скончался через несколько часов.

В результате заведующему травмотологией назначили полтора года ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на два года. Приговор не вступил в законную силу.