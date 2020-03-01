Горы мусора. Жители Лопатино жалуются на свалку, которую оставляют торговцы

Жители села Лопатино рассказали в Сети о горах мусора на дороге, которая остается после проведения ярмарок.

Фотографии свалки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что на улице валяются коробки, деревянные ящики, гнилые овощи и фрукты, а также пакеты.

«Продавцы ничего не убирают за собой», - написал мужчина.

Пользователи в комментариях посоветовали автору поста обратиться в местную администрацию, так как ярмарка официально разрешена. Также некоторые местные жители отметили, что периодически весь этот мусор продавцы убирают в течение нескольких часов после торговли.