Губернатор вручил медали «За материнскую доблесть» семерым пензячкам

6 марта в одном из пензенских ресторанов прошел деловой завтрак. Перед его началом губернатор Иван Белозерцев вручил медали многодетным матерям.

«Рад находиться вместе с вами. На улице - солнце, хорошая погода, я вижу, что у вас тоже прекрасное настроение. Я с особой теплотой отношусь к женщине-матери. Все мы понимаем, что многодетная семья и просто звание мамы - это огромная ответственность и труд. Мама, родив ребенка, всегда переживает за него, она заботиться, чтобы ребенок получил достойное образование и воспитание.



Мама носит ребенка 9 месяцев в животе, до трех лет - на руках и всю жизнь - в своем сердце», - сказал глава региона.



Иван Белозерцев напомнил, что, по инициативе президента, с 2020 года введены новые меры поддержки для семей с детьми. Он отметил, что важно, чтобы молодежь, которая еще не заключила брак, знала о ней.



Губернатор поздравил собравшихся с наступающим Международным женским днем и поблагодарил пензячек за воспитание детей. Глава региона вручил им заслуженные награды.





Медаль «За материнскую доблесть» второй степени и удостоверение «Многодетная семья» вручили Людмиле Абузяровой.



Медали третьей степени и удостоверение «Многодетная семья» - Екатерине Владимировой, Елене Смирновой, Альфие Панциревой, Наиле Ляпиной, Екатерине Удаловой,



Медаль «За материнскую доблесть» третьей степени - Ирине Крышевой.

Также семьям вручили приятные подарки.



«Сегодня вы первые получили удостоверения, которые мы две сессии назад утвердили. Роль женщины в обществе возрастает. Вы уже выполнили свое великое предназначение - родили детей», - сказал председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин.

Многодетные матери поблагодарили за оказанное им внимание. Они смогли побеседовать с первыми лицами региона в неформальной обстановке. Завтрак прошел под музыку губернаторского ансамбля «Старгород».

В настоящее время в Пензенской области проживают более 9200 многодетных семей. Специальный документ позволит им пользоваться льготами, в том числе - при организации досуга детей.