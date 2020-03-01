Гендиректор медиахолдинга «Экспресс» поздравляет пензячек с 8 Марта

«Дорогие дамы, примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником!

Международный женский день символизирует торжество красоты и любви. Он олицетворяет весну и несет новые надежды. Сегодня для вас будут звучать торжественные и теплые слова поздравлений.

Отмечая этот прекрасный женский день, мы отдаем дань искреннего уважения и благодарности вам за тепло, доброту, заботу и мудрость.

В этот праздничный день я желаю всем женщинам огромного счастья, благополучия, желаю любить и быть любимой, оставаться неотразимой и осуществлять свои мечты. Пусть ваша любовь, красота и нежность, которую вы дарите этому миру, возвращается вам втройне.

Мы любим вас и бесконечно благодарим!» - отметил Виктор Рубцов.