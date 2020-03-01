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06.03.2020г.

Пензенцев предупреждают о сильных порывах ветра

06.03.2020, 14:56

7 марта в Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер - 7-12 м/сек, местами возможны порывы до 15-17 м/сек.

Пресс-служба регионального управления МЧС опубликовала на сайте рекомендации по тому, как вести себя при усилении ветра.

«Рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», - написано в сообщении.

Также смертельную опасность во время сильного ветра представляют линии электропередач, не стоит стоять вблизи них.

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