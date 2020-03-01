Продажа квартиры в Пензе закончилась судом

В Пензе собственница квартиры отказалась вернуть задаток и заплатила в двойном размере.

Осенью 2019 года две пензячки заключили договор купли-продажи квартиры. В качестве задатка покупательница заплатила 50 тыс. рублей. В договоре было условие, что в квартире на момент продажи никто не будет зарегистрирован. Однако после передачи средств женщина узнала, что в квартире зарегистрировано юридическое лицо.

В пресс-службе Пензенского районного суда Пензенской области сообщили, что продавец отказалась вернуть деньги, ссылаясь на то, что ими она оплатила услуги ЖКХ и капитальный ремонт (о чем ее не просили покупатели).

На суде собственница квартиры подтвердила, что нарушила условия договора. Теперь она обязана выплатить другой стороне задаток в двойном размере и возместить убытки. Решение вступило в законную силу.